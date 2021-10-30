Путин заявил о профицитном бюджете России в этом году

Россия смогла нормализовать свою макроэкономическую политику так, что бюджет страны в этом году будет профицитным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции.

Президент сообщил, что в прошлом году власти РФ приняли масштабные меры поддержки населения, малого и среднего бизнеса и системы здравоохранения, сообщил ТАСС.

«[Это] позволило нам в том числе добиться восстановления рынка труда, а в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным», — добавил он.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 год, а также на плановый период 2023 и 2024 годов. По словам главы Минфина Антона Силуанова, главным приоритетом бюджетной политики является содействие достижению национальных целей. В 2022 году на цели развития предусмотрено 3,7 триллиона рублей, четыре триллиона — в 2023 году и 4,1 триллиона рублей — в 2024 году, уточнил он.