Путин заявил о проблеме подготовки профессионалов в России

Проблема подготовки профессионалов стоит остро и требует незамедлительного решения, уверен глава государства. «Без принятия мер к 2030 году дефицит кадров составит почти три миллиона человек», — заявил Путин.

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Если в стране будет недостаточное количество специалистов, российская экономика потеряет сотни миллиардов долларов.

«Это очень серьезная проблема и серьезный вызов для нас», — отметил президент. Такие цифры он представил на видеоконференции с участниками движения WorldSkills и национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2019 в Екатеринбурге.

Российский лидер надеется, что в правительстве откроют единый центр поддержки движения WorldSkills и подготовки кадров по рабочим профессиям.

При этом Путин отметил, что квалифицированных специалистов недостает не только в России, но и во многих других странах. В частности, с этой проблемой столкнулась западная Европа.