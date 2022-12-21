Власть 21 декабря 2022, 22:08 Путин заявил о превосходстве российской вакцины от туберкулеза над европейской РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская вакцина от туберкулеза лучше и безопаснее европейского препарата. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его слова привели на официальном сайте Кремля.

Лидер страны провел встречу с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Во время обсуждения он прокомментировал сообщение о создании нового препарата от туберкулеза.

Реклама

«У нас же в принципе есть вакцины. Я не специалист, но я знаю, что наша вакцина на порядок лучше и эффективнее, чем европейская. Это признается и специалистами международного уровня, и ВОЗ, по-моему, об этом говорит», — отметил Путин.

Реклама

Он добавил, что европейское средство вызывает после применения негативные побочные эффекты. У российского препарата таких последствий практически нет, а его эффективность находится на высоком уровне.

Глава государства в шутку спросил у Мезенцева, не станут ли ученые разрабатывать «то, что уже есть». На это госсекретарь заявил, что за финансированием работы внимательно следят, поэтому подобного «лукавства» точно не будет.