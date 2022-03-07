Путин заявил о препятствовании националистов эвакуации на Украине

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем обозначил позицию РФ по спецоперации в Донбассе. Путин заявил, что украинские нацбатальоны препятствуют эвакуации мирных жителей, сообщили на сайте Кремля.

Российские военные принимают все меры для спасения людей в Донбассе, подчеркнул глава государства. Основная угроза исходит от националистических формирований, которые действуют как террористы, прикрываясь мирными жителями, указал Путин.

Вооруженные силы РФ уже несколько раз объявляли режим тишины для эвакуации людей по гуманитарным коридорам, но этому мешают националисты, которые прибегают к провокациям и насилию в отношении мирного населения, отметил Путин.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия назвала украинской стороне условия для прекращения специальной военной операции. Песков сказал, что она может завершиться в один момент, если Украина выполнит их, в том числе признает Крым российским, а республики Донбасса независимыми, писала «Газета.ru».

Российские ВС в понедельник сформировали шесть гуманитарных коридоров из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум, передало РИА ФАН со ссылкой на Минобороны РФ.