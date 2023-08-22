Власть 22 августа 2023, 20:43 Путин заявил о преимуществе экономики стран БРИКС перед G7 Путин: экономика БРИКС по паритету покупательной способности обходит страны G7 РИА «Новости»

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Экономика пяти стран, входящих в БРИКС, по паритету покупательной способности обходит государства G7. Об этом президент России Владимир Путин заявил в видеообращении к участникам делового форума БРИКС, которое опубликовали на официальном сайте Кремля.

«По паритету покупательной способности „пятерка“ обходит „Группу семи“», — отметил российский лидер.

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Доля стран в составе БРИКС, в которых проживает более трех миллиардов человек, достигла в мировом ВВП почти 26%, отметил Путин.

Президент также указал на необратимый процесс дедолларизации, который набирает обороты.

На саммите в Йоханненсбурге президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поддержал создание единой расчетной валюты БРИКС, сообщили «Известия». При этом она не будет заменять национальные валюты стран организации. Также Лула да Силва поддержал идею расширения БРИКС.