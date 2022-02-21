Путин заявил о праве РФ принимать меры для своей безопасности

Россия имеет полное право принимать ответные меры для своей безопасности. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам по поводу ситуации на юго-востоке Украины.

«Хочу четко и прямо сказать, что в сложившейся ситуации, когда наши предложения о равноправном диалоге по принципиальным вопросам остались фактически без ответа со стороны США и НАТО, когда уровень угроз для нашей страны значительно возрастает, Россия имеет полное право принимать ответные меры для обеспечения собственной безопасности. Именно так и будем поступать», — заявил Путин

Ранее 21 февраля к главе Российского государства обратились руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Они попросили Путина признать независимость территориальных образований.

Позднее в тот же день состоялось заседание Совета безопасности РФ, участники которого высказались за признание республик.

Вечером 21 февраля стало известно, что Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик.