Путин заявил о праве республик Донбасса на самоопределение по примеру Косово
Путин: инцидент с Косово дал право ДНР и ЛНР на самоопределение
Донецкая и Луганская народные республики имеют право на объявление суверенитета без обращения к центральным властям. Такую же возможность Международный суд ООН дал Косово.
Президент России Владимир Путин напомнил об этом в беседе с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
«Это было сказано в отношении Косово, и в этом состоит решение Международного суда [ООН]», — сказал глава государства, напомнив, что вердикт в итоге поддержали все.
У республик Донбасса, обратил внимание Путин, есть такое же право не обращаясь в центральные органы власти Украины, заявить о своем суверенитете.
«Прецедент создан», — подчеркнул российский лидер.
На встрече с генсеком ООН он также заметил, что спецоперация РФ на Украине соответствует уставу организации.