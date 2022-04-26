Путин заявил о праве республик Донбасса на самоопределение по примеру Косово

Донецкая и Луганская народные республики имеют право на объявление суверенитета без обращения к центральным властям. Такую же возможность Международный суд ООН дал Косово.

Президент России Владимир Путин напомнил об этом в беседе с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

«Это было сказано в отношении Косово, и в этом состоит решение Международного суда [ООН]», — сказал глава государства, напомнив, что вердикт в итоге поддержали все.

У республик Донбасса, обратил внимание Путин, есть такое же право не обращаясь в центральные органы власти Украины, заявить о своем суверенитете.

«Прецедент создан», — подчеркнул российский лидер.

На встрече с генсеком ООН он также заметил, что спецоперация РФ на Украине соответствует уставу организации.