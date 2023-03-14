Важное 14 марта 2023, 16:37 Путин заявил о повышении экономического суверенитета России в 2022 году Путин заявил о кратном росте экономического суверенитета России РИА «Новости»

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Россия по итогам прошлого года кратно увеличила экономический суверенитет, чем опровергла прогнозы стран Запада, которые рассчитывали, что санкции приведут к финансовому кризису в ближайшие два-три месяца. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.

Он подчеркнул, что финансовый суверенитет страны стал важнейшим результатом в экономической политике 2022 года и не позволил сбыться негативным прогнозам противников России.

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«На что они рассчитывали? Что мы рухнем через две или три недели. Или через месяц. Расчет был на то, что остановятся предприятия после отказа наших партнеров работать в нашей финансовой системе. Рухнет финансовая система, а тысячи людей останутся без работы», — перечислил Путин.

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Глава государства добавил, что фундаментальные основы стабильности оказались крепче, чем считалось ранее. Финансовая система благодаря решениям Центробанка не только выстояла, но укрепилась и продолжила активное развитие.

Путин напомнил, что показатель безработицы оказался на минимальном уровне за всю историю страны. Валовый внутренний продукт снизился, но всего на 1,2%.

«У нас произошло небольшое снижение и уровня реальной заработной платы, и реальных доходов населения — на один процент в первом и во втором случае. Но тенденция сейчас идет все-таки на повышение», — добавил Путин.

Президент России отметил, что статистика показывает рост и увеличение внутреннего рынка. При этом он признал, что опасность долгосрочных последствий от санкций есть. Но уже проделанные шаги и принятые решения позволяют считать, что все будет нормально.

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Бурятию. Кроме посещения Улан-Удэнского авиационного завода, он встретится с главой республики Алексеем Цыденовым, а также проведет совещание по развитию городов Дальнего Востока.