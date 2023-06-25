Власть 25 июня 2023, 16:11 Путин заявил о постоянном контроле положения дел в ходе СВО Президент Путин сказал, что уделяет вопросам спецоперации первостепенное внимание РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопросы специальной операции на Украине являются для него первостепенными. Об этом глава государства заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Уделяю специальной операции первостепенное значение. День начинается с этого и этим же заканчивается», — сказал он.

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Президент отметил, что регулярно проводит переговоры по телефону, совещания и личные встречи.

«Обсуждаем вопросы производства вооружений, с руководителями компаний и предприятий оборонно-промышленного комплекса. А также с теми, кто потом их применяют», — добавил президент.

Путин подчеркнул, что наращивание объемов и темпов производства в сфере обороны не должно пойти в ущерб выполнению социальных обязательств перед населением — в образовании, строительстве или медицине.

Ранее президент подписал указ о переводе компаний ОПК на внешнее управление за срыв гособоронзаказа.