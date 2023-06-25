25 июня 2023, 16:11
Путин заявил о постоянном контроле положения дел в ходе СВО
Президент Путин сказал, что уделяет вопросам спецоперации первостепенное внимание
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопросы специальной операции на Украине являются для него первостепенными. Об этом глава государства заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Уделяю специальной операции первостепенное значение. День начинается с этого и этим же заканчивается», — сказал он.
Реклама
Президент отметил, что регулярно проводит переговоры по телефону, совещания и личные встречи.
«Обсуждаем вопросы производства вооружений, с руководителями компаний и предприятий оборонно-промышленного комплекса. А также с теми, кто потом их применяют», — добавил президент.
Путин подчеркнул, что наращивание объемов и темпов производства в сфере обороны не должно пойти в ущерб выполнению социальных обязательств перед населением — в образовании, строительстве или медицине.
Ранее президент подписал указ о переводе компаний ОПК на внешнее управление за срыв гособоронзаказа.
Россия
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама