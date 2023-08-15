Важное 15 августа 2023, 10:30 Путин заявил о попытках США переформатировать под себя АТР Президент Путин: США пытаются переформатировать под себя АТР РИА «Новости»

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Соединенные Штаты предпринимают усилия, для того чтобы переделать под себя систему межгосударственного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Московской конференции по международной безопасности, сообщил ТАСС.

«США стремятся в том числе переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия», — сказал он.

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По его словам, продвижение так называемых индо-тихоокеанских стратегий на самом деле направлено на создание подконтрольных американским властям военно-политических объединений.

Глава государства выразил мнение, что Запад хочет еще сильнее разжечь конфликт на Украине и вовлечь в него другие государства. Путин отметил, что эта ситуация может служить примером политики подливания масла в огонь.