15 августа 2023, 10:30
Путин заявил о попытках США переформатировать под себя АТР
Президент Путин: США пытаются переформатировать под себя АТР
Соединенные Штаты предпринимают усилия, для того чтобы переделать под себя систему межгосударственного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Московской конференции по международной безопасности, сообщил ТАСС.
«США стремятся в том числе переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия», — сказал он.
Реклама
По его словам, продвижение так называемых индо-тихоокеанских стратегий на самом деле направлено на создание подконтрольных американским властям военно-политических объединений.
Глава государства выразил мнение, что Запад хочет еще сильнее разжечь конфликт на Украине и вовлечь в него другие государства. Путин отметил, что эта ситуация может служить примером политики подливания масла в огонь.
США
Владимир Путин
Реклама
Реклама