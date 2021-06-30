Путин заявил о пользе льготной ипотеки, несмотря на рост цен

Президент РФ Владимир Путин на прямой линии прокомментировал ситуацию с ценами на жилье, которые выросли вслед за тем, как начала действовать льготная ипотека. Путин указал, что эта программа все равно сыграла положительную роль.

«Разве было бы лучше этого не делать?» — спросил глава государства.

Путин напомнил, что обсуждал повышение цен на жилье на одном из правительственных совещаний. И тогда он обращал внимание, что льготные механизмы не должны приводить к росту цен. Но это неизбежно. Это связано и с предложением, и с потребностями людей.

«Между тем льготная ипотека, несмотря на рост цен, хотя здесь разные причины, сыграла свою положительную роль. Строительство жилья, количество взятых кредитов резко увеличилось. Этим смогли воспользоваться свыше 500 тысяч человек», — сказал он.

Поэтому власти решили продлить программу до лета 2022 года. Только теперь ипотечные кредиты будут по ставке 7,5% годовых.

«Но во всяком случае льгота сохранена. Вместе с тем оставили льготы, связанные с помощью семьям с детьми. Первоначально льгота была для семьи, где есть два ребенка, а совсем недавно приняли решение распространить и на семьи под 6%, где ребенок появился в 2018 году — первый ребенок», — отметил Путин.

Президент выразил надежду, что расширение льготирования пойдет людям на пользу. Он указал, что вместе с этим нужно увеличивать предложение на рынке, следить за ценой стройматериалов и другой продукции.

«Есть и проблемы, связанные с нехваткой рабочей силы. На время пандемии закрыли доступ рабочей силы в том числе из Средней Азии, что тоже повлияло на стоимость жилья», — добавил он.