Важное 06 апреля 2023, 16:26 Путин заявил о подготовке концепции безопасности Союзного государства Президент России Путин: началась подготовка концепции безопасности СГ РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин сообщил о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Стороны будут усиливать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, подчеркнул он на заседании Высшего госсовета СГ.

«Большое значение имеет вынесенный на повестку дня заседания и рассмотренный сегодня вопрос о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства», — привел слова Путина ТАСС.

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Президент отметил, что в документе будут сформулированы основополагающие задачи взаимодействия России и Белоруссии «в свете растущей напряженности на внешних границах» и развязанной против двух стран «санкционной и информационной войны».

На том же заседании президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что НАТО наращивает силы и средства у границ Белоруссии и России, поскольку их экономическая блокада не удалась. Он указал, что Запад усиливает риторику глобального вооруженного конфликта.