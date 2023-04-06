06 апреля 2023, 16:26
Путин заявил о подготовке концепции безопасности Союзного государства
Президент России Путин: началась подготовка концепции безопасности СГ
Президент России Владимир Путин сообщил о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Стороны будут усиливать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, подчеркнул он на заседании Высшего госсовета СГ.
«Большое значение имеет вынесенный на повестку дня заседания и рассмотренный сегодня вопрос о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства», — привел слова Путина ТАСС.
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Президент отметил, что в документе будут сформулированы основополагающие задачи взаимодействия России и Белоруссии «в свете растущей напряженности на внешних границах» и развязанной против двух стран «санкционной и информационной войны».
На том же заседании президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что НАТО наращивает силы и средства у границ Белоруссии и России, поскольку их экономическая блокада не удалась. Он указал, что Запад усиливает риторику глобального вооруженного конфликта.
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