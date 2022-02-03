Путин заявил о подготовке к первому смягчению санитарных мер

Правительство России обсуждает вопрос о смягчении действующих санитарных мер. В частности, речь идет об отмене обязательной изоляции для людей, которые были в контакте с зараженными коронавирусом. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с участниками организации «Деловая Россия».

Российский лидер отметил, что сейчас вопрос о снятии ограничений для контактных людей вице-премьер Татьяна Голикова обсудила с работодателями и профсоюзами.

«Общий вывод такой, что даже ограничения для контактных лиц можно в ближайшее время снимать. Имею в виду, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность», — привел слова Путина «Интерфакс».

Глава государства пояснил, что о смягчении мер начали задумываться после прихода штамма «омикрон». Путин подчеркнул, что планов об усилении ограничений и тем более введения локдауна нет. По его словам, эту тему он вчера очень долго обсуждал с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Расстались с ним где-то во втором часу ночи, долго беседовали, в том числе по этим вопросам. Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения», — сказал президент России.

По данным оперативного штаба на четверг, 3 февраля, в России выявили 155 768 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы попали 17 792 пациента. Всего в стране зафиксировали 667 летальных исходов. Полностью выздоровели 53 724 человека.