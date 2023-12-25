Власть 25 декабря 2023, 17:06 Путин заявил о подъеме российской судостроительной отрасли Путин принял участие в церемонии подъема флага на новых кораблях в Петербурге

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Президент Владимир Путин во время визита в Санкт-Петербург принял участие в церемонии подъема флага на новых боевых кораблях Военно-морского флота. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

Состав ВМФ России пополнили фрегат «Адмирал Головко», малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» и морской тральщик «Лев Чернавин».

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«Ввод в состав флота новейших кораблей — еще одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъеме», — отметил Путин.

По словам президента, Россия выходит на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов. Глава государства назвал это важнейшим, принципиальным шагом в возрождении и развитии отечественного кораблестроения.

В соответствии с Морской доктриной Россия продолжает серийное производство и плановые поставки в ВМФ современных кораблей, добавил Путин. Сейчас на стапелях у российских верфей стоят пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных и более 50 других кораблей различных классов, перечислил президент. Эти корабли находятся на разных этапах готовности, уточнил глава государства.

Ранее Путин поучаствовал в церемонии поднятия флагов на атомных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск». Во время мероприятия президент заверил, что все планы по строительству подводных и надводных кораблей в России обязательно реализуют.