Власть 19 декабря 2023, 15:36 Путин заявил о поддержке Западом украинских националистов Путин: на Украине сделали ставку на бывших нацистов, сотрудничавших с Гитлером Пресс-служба Кремля

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При работе с Украиной Запад сделал ставку на националистов, забыв, что это бывшие нацисты, сотрудничавшие с Адольфом Гитлером. На это указал президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Минобороны.

«Ничтоже сумняшеся позволили украинским националистам превратить этих самых бывших нацистов в национальных героев», — возмутился глава государства.

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По словам Путина, Россия пыталась бороться с националистами на Украине экономическими средствами и поблажками, продавая энергоносители по бросовым ценам и предоставляя кредиты. РФ, набравшись терпения, на протяжении десятилетий делала все, чтобы выстроить нормальные отношения с соседним государством, подчеркнул президент.

«Запад с упором на эти активные агрессивные националистические силы на Украине просто не оставил нам никакого шанса», — констатировал российский лидер.

Глава государства отметил, что всегда называл украинцев братским народом и продолжает это делать. Однако противник постоянно вел себя по-другому, обратил внимание Путин.

В политическом плане Россия всегда делала упор на Юго-Восток Украины, добавил президент.

«Потому что это российские исторические регионы, там проживают русские люди фактически, что бы ни стояло у них в паспорте. У них единственный родной язык — русский, вся культура и традиции — русские. Все это наши люди», — заявил глава государства.

Ситуация с Юго-Востоком Украины имела важные внутриполитические последствия, поскольку не позволяла крайним националистам добиваться реальной власти легальными политическими средствами, пояснил Путин. С этим, по словам российского лидера, столкнулся и Запад, который понял, что невозможно легальными средствами окончательно добиться своих целей и перетащить всю Украину на свою сторону.

«Есть этот Юго-Восток, который приходит на выборы и голосует за тех, кто говорит о необходимости хороших отношений с Россией. <…> Не получается из десятилетия в десятилетие, никак не получается. На что пошли в конце концов? На госпереворот», — резюмировал Путин.