Путин заявил о падении ажиотажного спроса на продукты в России

Ажиотажный спрос на рынке продовольствия «уже фактически спал», заметил президент РФ Владимир Путин на заседании правительства. Он призвал оперативно реагировать на происходящее в торговых сетях.

«Главное, чтобы была оперативная, своевременная реакция», — подчеркнул Путин, заслушав доклад министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева о ситуации на продовольственном рынке.

Ранее, 21 марта, Минпромторг констатировал снижение спроса на сахар. Объем продаж продукта в крупных российских торговых сетях за неделю снизился на 29%. Перед этим замглавы министерства Виктор Евтухов заявил, что в России не ожидается дефицита товаров из базовой продовольственной корзины — домохозяйства сформировали запасы «на месяцы и даже полгода».

Ажиотажным спросом на ряд товарных позиций характеризовались конец февраля и начало марта. Кроме продуктов, россияне начали массово скупать лекарства, опасаясь исчезновения импортных препаратов или их резкого подорожания. Однако дефицита лекарств также не предвидится, рассказал директор компании «ФармаМед» Михаил Колчевский. По его словам, препараты могут подорожать, причем отечественные тоже.