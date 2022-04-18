Путин заявил о нормализации спроса в России после недолгого ажиотажа

В российских торговых сетях постепенно восстанавливаются запасы товаров и нормализовался спрос, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 18 апреля. Запись совещания есть на сайте правительства РФ.

«Что касается потребительского рынка, то после недолгого ажиотажа по ряду товаров, а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда, розничный спрос пришел в норму», — констатировал президент.

Он назвал правильным решение не прибегать к искусственному регулированию рынка, а предоставить свободу частному бизнесу для поиска наиболее эффективных решений.

«Именно такие решения позволили обеспечить ритмичные поставки товаров в розничную сеть, наличие необходимой продукции в магазинах», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что инфляция в стране стабилизируется, но цены выросли на 9,4 процента за полтора месяца. Чтобы помочь россиянам справиться с инфляционной волной, правительство подготовит конкретные параметры индексации социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников.

Президент добавил, что Россия выдержала санкционное давление — «стратегия экономического блицкрига не удалась», процитировал Путина RT.