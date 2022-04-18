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    18 апреля 2022, 17:40

    Путин заявил о нормализации спроса в России после недолгого ажиотажа

    Президент РФ Путин заявил о нормализации спроса в России после недолгого ажиотажа

    Оксана Кириллова

    В российских торговых сетях постепенно восстанавливаются запасы товаров и нормализовался спрос, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 18 апреля. Запись совещания есть на сайте правительства РФ.

    Путин заявил о нормализации спроса в России после недолгого ажиотажа

    «Что касается потребительского рынка, то после недолгого ажиотажа по ряду товаров, а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда, розничный спрос пришел в норму», — констатировал президент.

    Он назвал правильным решение не прибегать к искусственному регулированию рынка, а предоставить свободу частному бизнесу для поиска наиболее эффективных решений.

    «Именно такие решения позволили обеспечить ритмичные поставки товаров в розничную сеть, наличие необходимой продукции в магазинах», — подчеркнул Путин.

    Он отметил, что инфляция в стране стабилизируется, но цены выросли на 9,4 процента за полтора месяца. Чтобы помочь россиянам справиться с инфляционной волной, правительство подготовит конкретные параметры индексации социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников.

    Президент добавил, что Россия выдержала санкционное давление — «стратегия экономического блицкрига не удалась», процитировал Путина RT.