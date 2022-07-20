Путин заявил о необходимости России двигаться вперед

Президент России Владимир Путин выступил на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени». Он заявил, что стране важно двигаться вперед и не надеяться только на успехи предков.

Россия должна двигаться вперед, недопустимо только почивать на лаврах и радоваться успехам предков Владимир Путин президент РФ.

Ранее Путин сказал, что несмотря на то, что Запад занял ведущие позиции в мире, он сделал это за счет грабежа других стран. Модель будущего при этом он предложить не может.

На форуме президент также заявил о начале новой эпохи в мировой истории, в которой динамику роста смогут показать только по-настоящему суверенные государства. При этом однополярное мироустройство он назвал тормозом развития.