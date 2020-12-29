Путин заявил о необходимости рассмотрения вопроса об индексации пенсий для работающих россиян

Российский президент Владимир Путин согласился, что необходимо дополнительно рассмотреть вопрос об индексации пенсий для работающих. С такой инициативой выступил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Во время встречи с президентом он уточнил, что решение о приостановке пенсии в 2016 году было неправильным. Тогда это нужно было для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Поэтому Шмаков считает, что сейчас необходимо вернуться к этому вопросу.

«Там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают. Но тем не менее вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения», — передает ТАСС ответ президента.

Владимир Путин также отметил, что в этом вопросе есть «элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией».

На прошлой неделе зампред правительства Татьяна Голикова сообщила, что с 1 января неработающим россиянам проиндексируют страховые пенсии на 6,3%. Она также отметила, что в последующие годы индексация пенсий также будет выше инфляции. Стоимость пенсионного коэффициента в следующем году составит 98 рублей 86 копеек. В этом году — 93 рубля. Размер прибавки будет у каждого индивидуальный. Все зависит от размера страховой пенсии.