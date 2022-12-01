Власть 01 декабря 2022, 17:10 Путин заявил о необходимости поддержки жителей новых территорий Президент Путин: жители новых территорий ничем не отличаются от остальных россиян РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин заявил о необходимости создать все условия для поддержки жителей новых регионов страны. Глава государства подчеркнул, что они ничем не отличаются от остальных россиян. Фрагмент его выступления опубликовал Telegram-канал «Пул № 3».

Во время встречи с молодыми учеными президент высказался о принятии в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Он призвал обратить внимание на жителей новых территорий.

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«Чем Федорова, проживающая в Луганской республике, отличается от таких же Федоровых, [проживающих] в Новосибирске, Петербурге или Москве? Ничем», — отметил президент. Он добавил, что все они — «наши люди», поэтому необходимо сделать все для их поддержки.

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Владимир Путин отметил, что 1 декабря завершается демобилизация студентов из Донбасса. Глава государства выразил надежду, что процесс закончат вовремя, сообщил ТАСС.

В России снизился уровень бедности с 11 до 10,5%. По словам Владимира Путина, важно сохранить эту пусть и небольшую, но положительную динамику.