Власть 17 февраля 2023, 17:17 Путин заявил о необходимости перестроить логистические цепочки экспорта «Газпрома» Путин: «Газпрому» нужно решить задачу по перестройке экспортных логистических маршрутов РИА «Новости»

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В новых условиях перед «Газпромом» стоят масштабные задачи по перестройке логистических цепочек экспорта топлива и закреплению на новых рынках. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на мероприятии по случаю 30-летнего юбилея компании.

«Мы вчера только с Алексеем Борисовичем [Миллером], наверное, часа два обсуждали все эти планы с нашими возможными партнерами», — отметил глава государства.

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Путин подчеркнул, что главным для России остается собственное развитие, экономическая безопасность и бесперебойное снабжение предприятий и регионов, хотя вопросы международной торговли также, безусловно, имеют большое значение.

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«Считаю одним из наиболее значимых и ответственных проектов „Газпрома“ расширенную программу социальной газификации», — сказал президент.

Он напомнил, что в рамках этого проекта газовые сети бесплатно подводят до границ земельных участков россиян. В 2023 году программу стала бессрочной и расширили: теперь она затрагивает социально значимые объекты, образовательные и медицинские учреждения, а не только жилые дома.