Путин заявил о необходимости добиваться исчерпывающих гарантий безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что для РФ нужно добиваться исчерпывающих гарантий безопасности от США и НАТО. Об этом говорится в поздравлении сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел, которое опубликовали на сайте Кремля.

Президент отметил, что обстановка в мире становится все более напряженной, и подчеркнул, что гарантии безопасности обязательно должны быть закреплены юридически.

«Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», — выделил Путин.

Лидер России назвал работу по построению «справедливого и стабильного многополярного миропорядка» актуальной.

Ранее СМИ писали, что Путину и президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось договориться о том, чтобы вместе работать над снижением напряженности между странами. Макрон, по информации зарубежных изданий, подтвердил необходимость гарантий безопасности для всех стран.