Власть 24 мая 2023, 10:02 Путин заявил о неизбежном уходе неоколониальной системы мира Путин: неоколониальная система мира неизбежно уйдет в прошлое РИА «Новости»

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Неоколониальная модель, при которой можно использовать ресурсы всего мира, останется в прошлом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам 11-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Заявление главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Путин отметил, что Россия обладает большим числом партнеров на разных континентах и в разных регионах. РФ искренне дорожит прочными и дружественными связями со странами Азии, Африки и Латинской Америки, обратил внимание президент.

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По словам главы государства, Москва продолжит укреплять эти связи. Путин выразил уверенность, что вместе с союзниками Россия добьется создания более справедливого и многополярного мира.

«А идеология исключительности, так же как и неоколониальная система, которая позволяла эксплуатировать ресурсы всего мира, неизбежно уйдут в прошлое», — подчеркнул президент.

В обращении глава государства также заявил о нарастании нестабильности в мире. По словам Путина, новые очаги напряженности возникают в разных частях Земли.