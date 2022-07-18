Путин заявил о недостаточных темпах снижения бедности

Улучшение материального положения россиян и увеличение их доходов остаются одними из главных национальных целей правительства. С 2017 по 2021 год число жителей страны, которые оказались в сложном финансовом положении, снизилось с 12,9 до 11%. Эти показатели недостаточны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он напомнил, что одной из главных национальных идей остается улучшение материального благосостояния россиян и увеличение их доходов. Особенно тех, кто живет очень скромно.

«В 2017 году число граждан, находившихся в такой ситуации, составляло 12,9%. По итогам прошлого года этот уровень снизился до 11%. Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость очевидно недостаточны», — привела слова Путина пресс-служба Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что даже при высокой инфляции в этом году он поставил задачу снизить уровень бедности и неравенства с учетом уже принятых ранее мер.

«С 1 июня этого года мы провели индексацию пенсий и прожиточного минимума на дополнительные 10%. Таким образом, в настоящее время они на 19,5% выше уровня прошлого года. Существенно расширили охват нашей системой мер поддержки семей с детьми. Теперь на ежемесячные выплаты могут претендовать нуждающиеся семьи — начиная с беременности мамы и до достижения ребенком 17 лет», — перечислил Путин.

Президент России подчеркнул, что большую роль в снижении уровня бедности играют социальные контракты. По ним люди могут найти работу или открыть собственное дело. Путин поручил главам регионов сконцентрироваться на этой работе.

Кроме того глава государства поручил Счетной палате и Общероссийскому народному фронту проанализировать результаты заключения социальных контрактов и предложить идеи по их дальнейшему развитию.