Путин заявил о недопустимости реванша фашистов

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов ВОВ и граждан Украины с наступающим 9 Мая. В послании он отметил недопустимость фашистского реванша. Поздравительный документ опубликовали на сайте правительства.

В послании Путин подчеркнул «недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне».

«Сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы», — также написал президент.

Поздравительные телеграммы также получили главы стран СНГ. Среди них — лидеры Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, а также «народам Грузии и Украины».

Путин выразил благодарность ветеранам фронта и тыла. Им он пожелал здоровья, благополучия и долголетия, а жителям Украины — мирного и справедливого будущего.