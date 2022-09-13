Путин заявил о нарушении боевиками ВСУ международных норм гуманитарного права | 360°

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Путин заявил о нарушении боевиками ВСУ международных норм гуманитарного права

Путин рассказал Шольцу об обстрелах мирного населения Донбасса боевиками ВСУ

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Проведение специальной военной операции и нарушение украинской стороной международного гуманитарного права стали главными темами беседы президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер в беседе с европейским коллегой подчеркнул, что украинские военные продолжают непрерывные обстрелы городов Донбасса. В результате гибнут мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура.

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Путин добавил, что Украина отказывает сотрудникам Международного комитета Красного Креста в доступе к военнопленным, тогда как Россия выполняет все взятые на себя обязательства перед организацией.

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Отдельно стороны затронули вопрос обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции. Президент России рассказал о мерах, которые принимают военные совместно со специалистами МАГАТЭ.

Он пояснил, что по станции украинские военные регулярно наносят ракетные удары, что увеличивает риски масштабной катастрофы. Специалисты делают все, чтобы обеспечить физическую безопасность объекта.

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца прошли во вторник, 13 сентября. Темами беседы, кроме ситуации на Украине, стали зерновая сделка и трубопровод «Северный поток».

Владимир Путин

Олаф Шольц

Специальная военная операция РФ на Украине

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