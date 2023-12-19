Власть 19 декабря 2023, 13:43 Путин заявил о народной поддержке российской армии Путин заявил патриотическом настрое россиян и поддержке военных РИА «Новости»

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Российская армия получила огромную поддержку простых людей, среди которых начался рост патриотических настроений. Об этом в ходе выступления на коллегии Минобороны заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в стране не осталось равнодушных, кто не оказывал бы помощь участникам спецоперации. Простые россияне, предприниматели, общественные деятели, учащиеся и пенсионеры — все перечисляют деньги на фронт, отправляют беспилотники, автомобили, подарки и письма со словами поддержки.

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«Нам очень важно все, что поступает на фронт. Но не менее важна консолидация всех этих сил. Я еще раз благодарю всех, кто помогает нашим бойцам», — заявил Путин.

В ходе своего выступления глава государства напомнил собравшимся, что на прошлой итоговой коллегии Минобороны главными темами обсуждения стали первоочередные задачи спецоперации, а также дополнительные меры для укрепления армии и флота. В ходе новой встречи Путин предложил подвести дополнительные итоги и определить направления, по которым нужно усилить работу.