Власть 13 июня 2023, 17:07 Путин заявил о намерениях России строить добрые отношения с Западом и странами бывшего СССР Путин: Россия настроена на добрые отношения со странами бывшего СССР и Западом РИА «Новости»

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Россия по-прежнему настроена на хорошие отношения со странами бывшего Советского Союза и западными государствами. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами, его процитировал ТАСС.

«Мы же были настроены и до сих пор настроены на самые добрые отношения со всеми нашими соседями после развала Советского Союза. Мы так и делаем», — отметил глава государства.

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По словам Путина, Россия предлагала западным партнерам все возможное. Президент напомнил, что в свое время «забросил удочки» насчет возможности принятия РФ в НАТО, однако Россию даже не стали рассматривать.

Запад все время действовал в парадигме раскачки РФ, подчеркнул глава государства. Настолько большая страна с таким потенциалом в Европе не нужна, поэтому ее пытаются распиливать, подытожил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сдерживание России всегда было константой для внешней политики США и Великобритании. По словам официального представителя Кремля, такое поведение западных стран длится не одно десятилетие.