Путин заявил о надежде на мир в Карабахе

Российский лидер Владимир Путин оценил ситуацию в Нагорном Карабахе. Он выразил надежду, что после предпринятых мер в регионе установится мир.

Путин в ходе своего выступления на заседании совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества подчеркнул, что к происходящему в Карабахе нельзя относиться иначе как к трагедии. Слова президента РФ привело РИА «Новости».

«Происходящее в Карабахе — по-настоящему большая трагедия. <…> Надеюсь, что все предпринятые нами шаги в последнее время приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении», — сказал он.

Путин обратил внимание на «наметившийся компромисс и достигнутые договоренности», которые направлены на прекращение кровопролития.

Совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября накануне приняли главы России, Армении и Азербайджана. Его полный текст опубликовал Кремль. Баку и Ереван должны остаться на занятых позициях и провести обмен военнопленными. В зону конфликта отправились российские миротворцы.