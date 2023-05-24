Власть 24 мая 2023, 00:34 Путин заявил о моменте мощной консолидации российского общества Пресс-служба Кремля

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Сейчас в России наступил момент мощной консолидации общества и обострения национального чувства. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на церемонии вручения госнаград. Его слова привела пресс-служба Кремля.

«Но все-таки сегодня — особый момент нашей мощной консолидации, обострение нашего национального чувства, желание укрепить во что бы то ни стало основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики, производства, воспитания наших молодых людей, для того чтобы обеспечить безусловное будущее нашей страны», — сказал президент.

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Большой вклад в эту работу, по словам Путина, вносят получившие награды люди. Глава государства выразил им благодарность.

Во время вручения государственных наград президент заявил, что россияне гордятся бойцами СВО и теми, кто помогает новым регионам страны строить новую жизнь. Сейчас, как отметил Путин, за Родину сражаются бойцы из разных регионов России. Как отметил глава государства, в Кремль пригласили участников специальной военной операции, которые представляют «все многонациональное сообщество» страны.