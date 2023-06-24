Власть 24 июня 2023, 11:19 Путин заявил о мерах по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону Путин пообещал принять решительные меры для стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин пообещал предпринять все необходимые меры для стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Слова главы государства привела пресс-служба Кремля.

«Для стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону предпримем решительные действия. Сейчас там работа органов военного и гражданского управления является фактически заблокированной», — сказал он.

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Путин пообещал, что как граждан России и президент сделает все необходимое для защиты свободы, безопасности и жизни граждан, а также конституционного строя страны.

Ране глава государства заявил, что ситуации вокруг частной военной компании «Вагнер» ее основателя Евгения Пригожина привела к измене народу России и стране из-за личных интересов и непомерных амбиций.

Также Путин сказал, что Россия сделает все, чтобы защитить себя от внутреннего предательства.