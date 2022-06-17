Путин заявил о конце эпохи однополярного мира

Эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки ее сохранить и законсервировать любыми средствами. Об этом на ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ошибочно полагать, что все будет как и прежде. Не будет!» — сказал российский лидер.

Путин заявил, что западные партнеры во имя своих геополитических иллюзий намеренно подорвали международные устои. Основательно подорваны деловая репутация, доверие к валютам. Все это сделано намеренно, подчеркнул президент РФ.

«Эпоха однополярного миропорядка завершилась. Начать хочу с этого, без этого никуда не деться. Завершилась, несмотря на все попытки ее сохранить, законсервировать любыми средствами», — заявил глава государства.

Путин отметил, что правящие элиты Запада все еще пребывают в иллюзиях и не хотят замечать, как поменялся мир.

Президент указал, что ПМЭФ проходит в непростое для всего мирового сообщества время, когда под ударом оказались принципы глобальной экономической системы.

«Многие торговые, производственные, логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят теперь через новые испытания», — сказал глава государства.