Власть 04 сентября 2023, 13:56 Путин заявил о хороших темпах развития отношений с Турцией Президент Путин: отношения России и Турции развиваются хорошими темпами РИА «Новости»

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Отношения России и Турции продолжают развиваться хорошими темпами. На это указал президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Набранный при вашем непосредственном участии темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется», — процитировал Путина ТАСС.

Глава государства констатировал, что товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос примерно на 86%, и «позитивный тренд» сохранился в первом полугодии 2023-го, хоть не такой мощный, как в 2022-м.

Владимир Путин добавил, что отношения России и Турции диверсифицируются: помимо традиционных отраслей взаимодействия — энергетики и сельского хозяйства, — развиваются и новые. Путин признался, что его это «очень радует».

В то же время, по его словам, партнерство уверенно продвигается и в сфере энергетики. Удалось достичь договоренностей между главными поставщиками и потребителями с обеих сторон.

Переговоры Путина и Эрдогана проходят в Сочи. Одной из главных тем будет зерновая сделка.