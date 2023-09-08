Власть 08 сентября 2023, 16:22 Путин заявил о грандиозных планах по развитию инфраструктуры России Президент Путин заявил о грандиозных планах по развитию инфраструктуры России Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин сообщил о грандиозных планах по развитию инфраструктуры страны. Об этом он сказал на церемонии открытия участка скоростной трассы М-12. Его процитировал ТАСС.

«У нас огромные, грандиозные планы по развитию инфраструктуры страны, это касается не только автомобильных дорог, но инфраструктуры в целом», — подчеркнул глава государства.

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Президент отреагировал на слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который признался, что не верил в реальность возведения подобных объектов в короткие сроки. Путин ответил на это поговоркой — глаза боятся, а руки делают.

«Руки у нас у всех — золотые», — заключил российский лидер.

В пятницу, 8 сентября, старт движению по новой скоростной трассе М-12 дали Владимир Путин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин. Магистраль одновременно запустили в Московской, Владимирской и Нижегородской областях. Благодаря открытию новой трассы появился быстрый путь от Москвы до Казани.