Важное 22 июня 2023, 10:22 Путин заявил о готовности России участвовать в ликвидации вспышек инфекций по всему миру Президент Путин: российские специалисты готовы бороться со вспышками инфекций в мире РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские ученые и медики готовы в будущем также участвовать в борьбе со вспышками инфекций по всей планете. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в приветственном слове к участникам и организаторам IV Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

Мероприятие проходит в Сочи.

Реклама

«Хотел бы подтвердить, что российские специалисты готовы впредь принимать активное участие в ликвидации вспышек опасных инфекций, а различных регионах мира», — сказано в телеграмме.

Президент отметил, что в текущих условиях важно сохранить и усилить действующие механизмы сотрудничества в области противодействия ряду угроз биологического характера. По его словам, необходимо разработать механизмы, которые бы препятствовали созданию токсинного оружия.

Он выразил уверенность в том, что конвенция поможет в решении сложных вопросов, которые связаны с гарантией биологической безопасности. Путин пожелал всем участникам мероприятия плодотворных дискуссий.