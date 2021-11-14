Путин заявил о готовности России способствовать разрешению кризиса на границе Белоруссии и Польши

Россия готова способствовать разрешению кризиса, возникшего на границе Белоруссии и Польши, если от нее будет что-то зависеть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы готовы всячески способствовать этому, если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть», — сказал глава государства в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Президент подчеркнул, что узнал об обострении ситуации на границе Польши и Белоруссии из СМИ и до этого момента не обсуждал с белорусским лидером миграционный кризис.

«О том, что происходит на польско-белорусской границе я лично узнал из СМИ, никогда не обсуждал этот вопрос с Лукашенко раньше. Только вот когда возник этот кризис, мы с ним дважды по телефону говорили», — уточнил он.

В связи с этим Путин подчеркнул, что, когда слышит заявления или обвинения в адрес России, ему хочется посоветовать тем, от кого они исходят, сосредоточиться на своих собственных проблемах.

«Хочется сказать: Ну займитесь вы своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления», — заключил президент.

Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко спланировал миграционный кризис на границе республики и ЕС, а Россия причастна к этому.