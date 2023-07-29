Власть 29 июля 2023, 23:22 Путин заявил о готовности России противостоять НАТО Президент Путин: никто не хочет столкновений России и НАТО, но РФ готова к нему РИА «Новости»

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Столкновения России и НАТО никто не хочет, но если у кого-то возникнет такое желание — РФ готова. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам саммита «Россия — Африка». Трансляцию вел Telegram-канал Кремля.

«Никаких столкновений России и НАТО никто не хочет, но если кто-то захочет — мы готовы», — заявил российский лидер.

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Россия всегда готова к любому сценарию в Сирии, отметил президент, имея в виду ситуацию с американской авиацией.

На встрече с журналистами затронули ряд вопросов, которые поднимали в рамках саммита «Россия — Африка». В том числе и конфликт на Украине. Путин отметил, что один пункт из мирной инициативы Африки Россия выполнить не может. ВС РФ не имеют возможностей выполнить пункт о прекращении огня, так как сейчас ВСУ ведут крупномасштабное наступление.