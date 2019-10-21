Путин заявил о готовности России помочь Африке в борьбе с терроризмом

Он пояснил, что на сегодняшний день ситуация во многих районах африканского континента остается напряженной. Бушуют межнациональные и этнические конфликты, продолжаются политические и социально-экономические кризисы. Кроме того, весьма активны становятся

террористические группировки, включая представителей «Аль-Каиды»*, «Боко Харам»*, «Аш Шабаб»* и «Исламского государства»*.

Путин пообещал продолжить военно-техническое сотрудничество с Африкой Подробнее

Владимир Путин отметил, что Африке нужна помощь для противодействия вооруженным боевикам. Именно для этого российские спецслужбы и правоохранительные структуры продолжат расширять контакты со своими африканскими коллегами.

«Востребована практика подготовки национальных военных кадров и сотрудников африканских правоохранительных органов, в том числе на льготной и безвозмездной основе. Например, только за последние пять лет в военно-образовательных организациях Минобороны России прошли обучение более 2,5 тысячи военнослужащих из африканских стран», — отметил президент России.

Он напомнил, что африканские партнеры активно принимают участие во всех международных мероприятиях по военной и оборонной сфере, которые устраивает Россия.

«В конечно счете все эти программы нацелены на одно — помочь африканцам самим решать существующие проблемы безопасности, что позволит укрепить сами африканские государства, их суверенитет и независимость», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее российский лидер заявил, что российское вооружение и техника поставляется более чем в 30 стран Африки и это военно-техническое партнерство продолжается. Сами африканские страны понимают, что свою независимость нужно защищать.

Саммит и экономический форум «Россия — Африка» пройдет в Сочи 23 и 24 ноября. В мероприятии примут участие лидеры ведущих стран континента. Участники обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и расширение уже действующих отношений. Россия в свою очередь предложит собственные инвестиционные проекты.

*«Аль-Каида», «Боко Харам», «Аш Шабаб», «Исламское государство» — террористические организации, запрещенные в России