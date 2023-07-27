Важное 27 июля 2023, 12:27 Путин заявил о готовности России отправлять зерно нуждающимся странам Африки бесплатно Президент Путин: снятие санкций на экспорт российского зерна помогло бы странам Африки Darla Hueske / Unsplash

Читать 360tv в

Россия готова безвозмездно поставить нуждающимся африканским странам зерно с учетом рекордного урожая, заявил президент Владимир Путин. По его словам, помощью этим государствам в рамках черноморской инициативы стало бы снятие ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. Глава государства принял участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка».

Путин отметил, что Россия доставит беднейшим государствам континента по 25-50 тысяч тонн зерна. Доставка будет бесплатной.

Реклама

«Мы будем готовы уже в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Центральноафриканской республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна», — подчеркнул президент.

По словам главы государства, в прошлом году РФ экспортировала в Африку 11,5 миллиона тонн зерновых, а по итогам первого полугодия 2023-го — почти 10 миллионов тонн. Работа продолжается, несмотря на введенные незаконные санкции, подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что снятие этих ограничений стало бы реальной помощью африканским странам.

Россия прекратила действие зерновой сделки. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что РФ обязательно выступит по этому вопросу в Совбезе ООН.