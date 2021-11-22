Путин заявил о готовности России организовать бесперебойные поставки газа в Европу

Россия готова обеспечить постоянные поставки газа в страны Европы на долгосрочной основе, в том числе с использованием трубопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщила пресс-служба Кремля.

Вопрос об организации постоянного газового транзита поднял глава итальянского правительства.

«Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу», — говорится в сообщении.

Отдельно собеседники обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза. Российский лидер обратил внимание итальянского премьера на нарушение польскими пограничниками международных обязательств при обращении с беженцами.

Стороны отметили необходимость скорейшего разрешения этой ситуации с привлечением Минска. Эту тему уже поднимала исполняющий обязанности канцлера Германии Ангела Меркель во время беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Еще одной темой разговора стала ситуация на востоке Украины. Владимир Путин отметил, что Киев не выполняет взятые на себя Минские соглашения, а также идет на намеренное обострение ситуации, используя запрещенные вооружения.

Запуск построенного газопровода «Северный поток — 2» отложили по требованию Федерального сетевого агентства Германии. Регулятор объяснил, что для получения сертификата оператору трубопровода, компании Nord Stream 2 AG, необходимо передать в собственность основной капитал своей дочерней компании в Германии. Речь идет только об участке трубопровода, проходящего по территории страны.