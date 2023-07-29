Власть 29 июля 2023, 01:13 Путин заявил о готовности России искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине Президент Путин: Россия готова искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине YouTube

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Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами стран Африки по Украине заявил, что страна готова искать пути мирного урегулирования конфликта, несмотря на стремление Запада действовать в своих интересах. Слова главы государства привел ТАСС.

Российский президент напомнил, что Запад устроил в Судане и Сирии, а о международном праве вспоминают, только когда его можно использовать против кого-то, в данном случае против России. Действия Запада Путин назвал примитивными.

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«Плевать они хотели на Устав ООН. <…> Но это, тем не менее, не означает, что мы не хотим и не стремимся к мирному разрешению любого конфликта», — заявил Путин.

Президент России отметил, что если Запад хочет, чтобы все соблюдали устав ООН, то должны начать с себя и должны «потрудиться исполнять» установленные нормы.

Путин отметил, что подход африканцев перекликается с положениями китайского мирного плана, представленного в феврале. Также российский лидер напомнил, что глава Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры с Россией. По словам Путина, Российская Федерация никогда не отказывалась от поисков мирного решения конфликта и готова к продолжению диалога.