17 июня 2023, 19:27
Путин заявил о готовности к диалогу с выступающими за мир странами
Президент Путин: Россия открыта к диалогу со всеми, кто желает справедливого мира
Москва готова начать конструктивный диалог со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время переговоров с представителями стран Африки. Его слова привел ТАСС.
«РФ с большим уважением относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов. Мы открыты к конструктивному диалогу со всеми, кто желает мира на принципах справедливости», — сказал он.
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Переговоры президента России Владимира Путина с африканской делегацией проходят сейчас в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В обсуждении принимают участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Коморских Островов Отман Газали и другие лидеры стран Африки.
В ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Путин назвал задачу денацификации Украины одной из ключевых для нашей страны. По его словам, Россия, как наиболее пострадавшая сторона в борьбе с нацизмом, обязана с этим бороться. Также глава государства отметил, что у ВСУ нет успехов ни на одном направлении.
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