Власть 17 июня 2023, 19:27 Путин заявил о готовности к диалогу с выступающими за мир странами Президент Путин: Россия открыта к диалогу со всеми, кто желает справедливого мира РИА «Новости»

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Москва готова начать конструктивный диалог со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время переговоров с представителями стран Африки. Его слова привел ТАСС.

«РФ с большим уважением относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов. Мы открыты к конструктивному диалогу со всеми, кто желает мира на принципах справедливости», — сказал он.

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Переговоры президента России Владимира Путина с африканской делегацией проходят сейчас в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В обсуждении принимают участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Коморских Островов Отман Газали и другие лидеры стран Африки.

В ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Путин назвал задачу денацификации Украины одной из ключевых для нашей страны. По его словам, Россия, как наиболее пострадавшая сторона в борьбе с нацизмом, обязана с этим бороться. Также глава государства отметил, что у ВСУ нет успехов ни на одном направлении.