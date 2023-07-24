Власть 24 июля 2023, 01:49 Путин заявил о готовящемся подписании весомых соглашений на саммите «Россия — Африка» Путин: весомый пакет документов готовится к подписанию по итогам саммита «Россия — Африка» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин написал статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». В ней глава государства отметил, что по итогам саммита «Россия — Африка» планируется принять комплексную декларацию. Кроме того, к подписанию готовится весомый пакет соглашений и меморандумов.

Глава государства отметил, что российская сторона придает большое значение предстоящему саммиту.

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«По его итогам планируется принять комплексную декларацию, ряд совместных заявлений, утвердить план действий Форума партнерства Россия — Африка на период до 2026 года», — написал Путин.

Также российский президент добавил, что с отдельными государствами и региональными объединениями континента готовится к подписанию весомый пакет межправительственных и межведомственных соглашений и меморандумов.

В своей статье Путин также отметил, что не было выполнено ни одно из условий зерновой сделки, которые коснулись вывода из-под санкций российского экспорта зерна, а также удобрений на мировые рынки.

Глава государства заявил, что Россия в состоянии заместить украинское зерно на коммерческой и на безвозмездной основе.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что страна готова вернутся в зерновую сделку, но только, если Запад выполнит семь условий. Среди них, в частности, вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, а также возобновление поставок в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники.