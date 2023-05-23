23 мая 2023, 14:26
Путин заявил о гордости России за бойцов СВО и тех, кто налаживает мирную жизнь в новых регионах
Президент Путин: Россия гордится бойцами СВО и теми, кто налаживает жизнь в новых регионах
Российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что жители страны всегда готовы защитить свою Родину. В свою очередь, люди гордятся участниками спецоперации и теми, кото помогает налаживать жизнь в новых регионах страны.
«Сопричастность судьбе родной страны, готовность защищать национальные интересы всегда отличали характер русского народа», — сказал Путин во время церемонии вручения государственных наград.
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Президент отметил, что в Кремль пригласили участников специальной военной операции (СВО), которые представляют «все многонациональное сообщество» страны.
«Мы гордимся их доблестью и отвагой», — подчеркнул российский лидер.
Он добавил, что Герой России Александр Колесов с честью выполнил боевую задачу, а также спас из-под обстрела раненых сослуживцев. Капитан спецназа Росгвардии Дмитрий Распутиков, удостоенный ордена Мужества, действовал смело и решительно.
«Отдаем должное мужеству всех бойцов, отваге и стойкости специалистов, помогающих налаживать мирную жизнь в новых регионах», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что сейчас за «будущее нашей государственности» борются люди из разных регионов страны. Все они сражаются за Родину, за Россию, заключил глава государства.
Владимир Путин
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