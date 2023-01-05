05 января 2023, 14:06
Путин заявил о деструктивной роли Запада на Украине
Путин: Запад играет деструктивную роль на Украине, снабжая страну оружием и техникой
Запад продолжает играть деструктивную роль в ситуации на Украине, накачивая страну оружием и военной техникой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Тайпом Эрдоганом.
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Путин также отметил, что западные страны представляют киевскому режиму оперативную информацию и целеуказания.
Владимир Путин
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