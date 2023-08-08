Власть 08 августа 2023, 19:01 Путин заявил о чувстве гордости за строителей в Мариуполе Президент Путин заявил, что испытал чувство гордости за работу строителей в Мариуполе РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли. Глава государства заявил, что испытал чувство гордости за строителей во время рабочей поездки в Мариуполь. Стенограмму опубликовали на сайте Кремля.

Гендиректор компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян поблагодарил Путина за его визит в Мариуполь. По мнению функционера, эта поездка обеспечила рост производительности труда, а строители почувствовали гордость за то, что они делают.

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«А я почувствовал гордость за строителей», — подчеркнул президент.

Он вспомнил, что провел в городе около трех часов. По его словам, о визите никого не предупреждали. Главу государства восхитила работа людей, которые трудились даже тогда, когда на улице стемнело.

Журналист из США Джексон Хинкл опубликовал в Х (бывший Twitter — прим. ред.) фотографии новых жилых кварталов в Мариуполе. Он написал, что президент Владимир Путин «построил красивые дома». Хинкла также поразило видео, ставшее популярным в Сети, — героем ролика стал мариуполец, показавший свою новую квартиру.