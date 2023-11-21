Власть 21 ноября 2023, 11:07 Путин заявил о четком выполнении Россией обязательств по правам человека Путин: Россия четко выполняет обязательства в сфере прав человека РИА «Новости»

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Россия продолжает четко соблюдать свои обязательства в области прав человека, несмотря на выход страны из некоторых международных институтов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам международной конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека, сообщили «Известия».

Глава государства отметил, что на протяжении конфликта в Донбассе и Новороссии международные структуры, созданные с целью гарантировать и продвигать права человека, показывали свою ангажированность и неспособность решать стоящие перед ними задачи. Это касается Совета Европы и Совета по правам человека ООН, уточнил Путин.

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«Ввиду их очевидной предвзятости Россия вынуждена была отказаться от членства в этих структурах, продолжая четко выполнять свои обязательства в области прав человека», — сказал президент.

Глава государства добавил, что Запад пытается использовать доктрину прав человека, чтобы разрушать суверенитет отдельных стран.

Ранее Путин поручил ускорить создание института уполномоченных по правам человека в новых регионах России. Президент призвал наладить для этого четкое и оперативное взаимодействие с местными администрациями.