Путин заявил о череде новых испытаний перед Россией

Россия за всю свою историю всегда проходила через различные испытания, которые с успехом преодолевала. Такая же ситуация сложилась сейчас. Но страна с успехом преодолеет все препятствия. Как сообщила пресс-служба Кремля, с таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

«В истории России, наверное, никогда не было времени, когда мы, просто как в какой-нибудь благополучной, но едва заметной на карте стране, чувствовали, что можно ничего не делать. Всегда Россия шла через какие-то испытания», — заявил президент России.

Путин подчеркнул, что так же происходит с простым человеком, который на пути к своей цели сталкивается с различными препятствиями. Только путем преодоления можно добиться качественного результата.

«Сейчас страна проходит через очередную череду испытаний. И все мы знаем, как внимательно весь мир и наша страна относятся к тому, что происходит в гражданской сфере. Да, ограничения есть, да, они преодолеваются по-разному, но они точно преодолеваются и будут преодолены», — заверил глава государства.

Президент отметил, что новые испытания сделают Россию только сильнее.