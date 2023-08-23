Власть 23 августа 2023, 21:16 Путин заявил, что значение победы в Курской битве невозможно переоценить Президент Путин: значение победы в Курской битве невозможно переоценить unsplash.com

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Значение победы в Курской битве невозможно переоценить, заявил президент Владимир Путин. Он выступил на мероприятии по случаю 80-летию этого сражения, сообщил ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что события 80-летней давности стали переломными в ходе всей Второй мировой войны. Путин добавил, что дух советских воинов не смогли сломить ни «Тигры», ни «Пантеры».

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«Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить. Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны», — отметил президент.

Он напомнил, что нацистские захватчики планировали прорвать фронт на курской земле и «покатиться лавиной на восток», но советские бойцы и командиры встретили их и остановили.

Победу в Курской битве вспомнили в парке «Патриот» в Одинцове. Историческая реконструкция боя прошла в музейном комплексе под открытым небом.