Власть 21 февраля 2023, 12:45 Путин заявил, что жителей Запада ведут к «духовной катастрофе» Президент Путин: на Западе начали подвергать сомнению священные тексты

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Миллионы жителей Запада понимают, что их ведут к «духовной катастрофе», заявил президент Владимир Путин. Во время послания Федеральному собранию он рассказал, что в западных странах начали ставить под сомнение и священные писания.

Глава государства напомнил, что на Западе целенаправленно разрушают культ семьи и национальной идентичности, издеваются над детьми, а педофилия и принуждение к благословлению однополых браков стали чуть ли не нормой. Президент подчеркнул, что семья — это союз мужчины и женщины, но священные тексты сейчас подвергаются сомнению.

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«Англиканская церковь планирует рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога. Прости господи, не ведают, что творят. Миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к духовной катастрофе, элиты сходят с ума и это, похоже, не лечится», — добавил Путин.

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Все это проблемы Запада, уточнил президент. По его словам, Россия защитит своих детей от деградации.

Для дестабилизации ситуации в стране западные государства могут прибегать и к предателям России. Но они понесут заслуженное наказание, заявил Путин.